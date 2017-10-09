Erbakan’ın yoldaşı Ahmet Zeki Çamlı vefat etti

Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Ahmet Zeki Çamlı, 83 yaşında vefat etti. TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nun AK Parti’li üyesi Ahmet Hamdi Çamlı, babasının vefat haberini kişisel Twitter adresinden duyurdu.
Çamlı, "Ahmet Zeki Çamlı Hakkın rahmetine kavuşmuştr. Cenazesi,inşallah bugün öğle Fatih Camisinde kılınıp Edirnekapı/Sakızağacında defnedilecektir" diye yazdı.
AHMET ZEKİ ÇAMLI KİMDİR?
Aslen Trabzon 'lu olan Çamlı, 1934 yılında Adapazarı 'nda dünyaya geldi.Ahmet Zeki Çamlı, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi gibi oluşumlarda aktif siyaset yürütürken, uzun yıllar merhum Necmettin Erbakan’la beraber siyasi faaliyetlerde bulundu. Milli Nizam Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Çamlı, Milli Selamet Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulundu.
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Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Ahmet Zeki Çamlı vefat etti
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