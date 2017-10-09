Kırgız-Kazak krizinin perde arkası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgız lider Almazbek Atambaev 15 Ekim'de ülkesinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce komşu Kazakistan yönetimine ağır ithamlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Atambaev, Kırgızistan'ın sosyo-ekonomik, manevi ve entelektüel potansiyelinin gelişmesine yaptığı özel katkılarından ötürü devlet konutu "Ala-Archa"’da bazı hükümet ve kamu yetkililerini ödüllendirdi.
Bu törende bir konuşma yapan Kırgız lider seçime katılan bazı adayları ve Kazakistan makamlarını sert bir dilde eleştirdi. Atambayev, komşu devlet ve oligarşi liderliğinin Kırgızistan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiğini ve eski Cumhurbaşkanı Bakiyev ve yakınlarının Kazakistan’da halen destek gördüğünü söyledi.
Atambayev, “Kazak yetkililer niçin bize baskı yapmak istiyorlar. Çünkü onlar zamanında Kırgızistan’ı kana bulayan Bakiyev'i seviyorlar. Bakiyev ve yakınları halen Kazakistan'da tatil yapıyorlar. Hatta Kazakistan'ın en yüksek makamdaki yöneticileri Bakiyev’in Kırgız halkına ateş emrine vererek doğru şeyi yaptığını söylüyorlar…” dedi.
Buna karşılık Kazakistan Dış İşleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:
"Kırgızistan Cumhurbaşkanı seçim öncesi yapılan bu sorumsuzca, kışkırtıcı ve yanlış beyanların haklarımız arasında yüzyıllardır süren dostluk ve kardeşlik bağlarına zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Kazak tarafı Kırgız halkıyla geleneksel kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinde kararlıdır”.
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Kırgız lider seçime katılan bazı adayları ve Kazakistan makamlarını sert bir dilde eleştirdi.
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