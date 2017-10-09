İsrail, Yahudi işgal birimlerini genişletmeyi planlıyor

İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde 4 bine yakın işgal konutu yapılmasını onaylayacağı ifade edildi.
Yeni konutların 30 tanesinin, Batı Şeria'nın en büyük şehri El-Halil'in merkezinde yapılacağı kaydedildi.
Netanyahu'nun ofisinden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Geçen hafta İşgal altındaki Doğu Kudüs yakınlarında bulunan "yasa dışı" Ma'ale Adumim Yahudi işgal birimini ziyaret eden Natanyahu'nun, Yahudi işgalcilere binlerce yeni ev yapma sözü verdiği bildirilmişti.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki yeri birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi işgalci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi işgal birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de 2006'dan beri abluka altında tutuyor.
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