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Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in damadı serbest bırakıldı
Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in damadı serbest bırakıldı

Muhammed Safdar, yolsuzluk suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece kefaletle salıverildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, eski Başbakan Navaz Şerif'in damadı Muhammed Safdar'ı kefaletle serbest bıraktı.

Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Safdar, dün gece İslamabad Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından, bugün eşi Meryem Navaz Şerif ile hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, Şerif ailesi hakkındaki bir sonraki duruşmanın 13 Ekim'de olacağını açıklarken, Muhammed Safdar'ın da kefaletle serbest bırakılmasına ve tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Şerif'in, yolsuzluk davasında adı geçen diğer çocukları, Hasan ve Hüseyin Navaz Şerif ise duruşmaya katılmadı.

Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden azledilen eski Pakistan Başbakanı Şerif'in damadı Muhammed Safdar, Katar'dan ülkeye dönüşünde gözaltına alınmıştı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, Şerif'in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin 6 hafta içinde yolsuzluk mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Yolsuzluk mahkemesi, belgeler ışığında Şerif, ailesi ve Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar hakkındaki davaları görmeye başlamıştı.

Pakistan'da Şerif'ten boşalan başbakanlık koltuğuna iktidar partisinin adayı Şahid Hakan Abbasi getirilmişti.



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