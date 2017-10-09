Altının gram fiyatı, tüm zamanların zirvesinde

Altının gram fiyatı, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik gelişmelerin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayarak 155,7 lira ile tarihi zirvesini gördü.
ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlardaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını bildirdi.
İki tarafın açıklamaları sonrası dolar/TL, Asya piyasalarında 3,79 seviyesini aşarken, buna bağlı olarak gram altın da 155,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gramı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 152,2 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250 lira, Cumhuriyet altını da 1.020 liradan satılıyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, bölgesel riskler ve ABD ile Türkiye'nin, vize başvurularını askıya almasının altının gram fiyatının 155,7 lira seviyelerine kadar yükselmesine neden olduğunu söyledi.
Memiş, ABD ve Türkiye yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 148,5 liranın destek, 156,5 liranın ise direnç olarak öne çıktığını aktardı.
Altının ons fiyatının ise ABD'den geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası yükselişe geçtiğini gözlemlediklerini ifade eden Memiş, altının ons fiyatında dalgalı seyrin devam etmesini beklediklerini kaydetti.
Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında bu hafta 1.275-1.285 dolar aralığında işlemlerin gerçekleştirilmesini beklediklerini, jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını vurguladı.
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