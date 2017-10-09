11:59, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Çin'de sosyal medya platformlarında içerik denetimi kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ülkenin sosyal medya platformlarındaki grup sohbetlerinde içerik paylaşımına yönelik denetimi artıran düzenleme yürürlüğe girdi.

Çin İnternet İdaresinden (CAC) yapılan açıklamaya göre, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sağlayan Wechat, Weibo ve QQ gibi platformlara, kullanıcıların grup sohbetlerinde paylaştığı mesaj ve bilgileri denetleme yükümlülüğü getirildi.

Düzenleme kapsamında sosyal medya platformları, grup sohbeti yöneticileri, üyelerin paylaştığı mesaj ve bilgilerin yasa dışı olup olmadığını kontrol edecek.

Sosyal medya platformlarında kurulan sohbet gruplarında yasa dışı içerikler paylaşılması durumunda, ilgili platforma gereken uyarılar yapılacak. Gerektiğinde, grubun yayın yapması geçici olarak durdurulacak veya tamamen kapatılacak. Bunun yanı sıra grubun yöneticisi ve kullanıcısı ilgili sosyal medya platformu tarafından kara listeye alınacak.

Ülkede sosyal medya kullanıcılarının sayısı yüz milyonlarla ifade ediliyor. Aylık aktif kullanıcı sıralamasına göre, Wechat'in 889 milyon, QQ'nun 862 milyon, Weibo'nun ise 297 milyon üyesi bulunuyor.

Sosyal mesajlaşma uygulamalarında yasa dışı içerik veya mesaj paylaşımı, para ve hapisle cezalandırılabiliyor.

Ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinde bir kişi katıldığı grup sohbetinde trafik polisine yönelik hakaret amaçlı mesajlar paylaşmış ve 5 gün gözaltı cezası almıştı.

Ayrıca, Weibo, geçen ay sosyal platformda yapılan yorumları dikkatli şekilde kontrol edebilmeleri için bin civarında gözlemci alacağını açıklamıştı. Bu bin kişinin pornografik, yasa dışı veya zararlı içerik paylaşanları tespit ve rapor ederek ilgili yöneticilere bildireceği belirtilmişti.