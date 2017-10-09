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TSK'dan İdlib açıklaması... Türk askeri İdlib'de
TSK'dan İdlib açıklaması... Türk askeri İdlib'de
Foto: Suriye'nin İdlib kırsalındaki yerleşim yerleri

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde icra edeceği harekat kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde icra edeceği harekat kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirildi.  

GÖREV ANGAJMAN KURALLARI ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Açıklamada, TSK unsurlarının İdlib bölgesindeki görevini Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi. 



İlgili Konular idlib TSK Suriye
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