Tayland'da resmi tarihi sorgulayan düşünüre adli kovuşturma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tayland'da Budist düşünür ve aktivist Sulak Sivaraksa hakkında, Tayland tarihinde anlatılan bir vakanın gerçekliğini sorguladığı gerekçesiyle adli kovuşturma başlatıldı.
Sivaraksa, Tayland Kralı ile Burma Kralı arasında 400 yıl önce yaşandığı iddia edilen "fil sırtındaki düellonun" gerçek olup olmadığını sorguladığı için "krala ihanet" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.
Budist aktivist, ilk kez 2014'te bir subay tarafından açılan davanın durumunu öğrenmek üzere gittiği polis karakolunda tutuklanarak askeri mahkemeye çıkarıldı.
Öte yandan Sivaraska'nın avukatı Puangtip Boonsanong, krala ihanet suçunun yasal olarak, ölmüş krallara yönelik eleştiri veya hakareti kapsamaması gerektiğine dikkati çekerek mahkemenin davayı kabul ederken "öznel bir yorum yaptığını" savundu.
Kendi kurduğu sivil toplum örgütü Sathirakoses-Nagapradeepa Vakfının başkanlığını yürüten 85 yaşındaki Sivaraksa, 1989'da Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama hamiliğinde kurulan Uluslararası Bağlı Budistler Ağının (INEB) dört kurucusundan biri. Sivaraksa, eğitim, kültür ve çevre alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.
Tayland'da "lese majeste" olarak adlandırılan "krala ihanet" yasası, kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasakladığı için ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.
Yasa, dünyada kraliyet ailelerini korumak amacıyla uygulanan benzer yasaların en katılarından biri kabul ediliyor. Yasaya göre, kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, onları karalayan ya da tehdit edenler 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
Ordunun 2014'te darbeyle yönetimi ele geçirmesinden bu yana cunta yönetiminin söz konusu düzenlemeyi muhalifleri susturmak üzere kullandığı ileri sürülüyor. Yasa uyarınca 2014'ten beri 100'den fazla kişi hakkında adli kovuşturma başlatıldı.
Budist düşünür ve aktivist Sivaraksa, Tayland Kralı ile Burma Kralı arasında 400 yıl önce yaşandığı iddia edilen bir olayın gerçekliğini sorguladığı için "krala ihanet" suçlamasıyla yargılanacak
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