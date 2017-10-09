11:59, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Rus petrol şirketi, Mısır doğalgaz sahasından hisse aldı





Rus petrol şirketi Rosneft, yüzde 30'luk hisse için 1 milyar 125 milyon dolar ödeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rus petrol şirketi Rosneft'in, Mısır'daki Zohr doğalgaz sahasında yüzde 30'luk hisse alım işlemini tamamladığı bildirildi. Rosneft'ten yapılan açıklamada, İtalyan enerji şirketi Eni'ye ait yüzde 30'luk hissenin 1 milyar 125 milyon dolar karşılığında satın alınmasına yönelik anlaşmanın tamamlandığı belirtildi. Anlaşmayla, Zohr sahasında Eni'nin yüzde 60, Rosneft'in yüzde 30 ve BP'nin yüzde 10 hissesi bulunuyor. Eni, Akdeniz'in en büyük gaz sahası olan Zohr'u 2015 Ağustos'ta keşfetti. Söz konusu sahada yaklaşık 850 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.

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