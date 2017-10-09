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Irak
Güncelleme: 12:42, 09 Ekim 2017 Pazartesi

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IKBY’deki referandumu gerçekleştiren memurlara hukuki işlem
IKBY’deki referandumu gerçekleştiren memurlara hukuki işlem

Irak Milli Güvenlik Kurulu, IKBY’nin referandumunu gerçekleştirenler hakkında "hukuki işlem" başlatıldığını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Milli Güvenlik Kurulu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandumunu gerçekleştirenler hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Güvenlik Kurulu Bağdat’ta Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplandı. 

Açıklamada, IKBY’deki referandumu gerçekleştiren memurların tespit edildiği ve bunlarla ilgili "hukuki işlem" başlatıldığı belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, IKBY ve tartışmalı bölgelerdeki yönetimin federal hükümete geçmesi için yeni adımlar atılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

IKBY’deki yetkililerin petrol gelirini içeren banka hesaplarına el konulması hakkında da atılan adımların takip edildiği ifade edilen açıklamada, “Bu adımlar ve alınacak kararlarla Irak gelirlerinin iadesi ve yolsuzluk yapanların peşinden gidilmesi sağlanacak.” denildi. 

Milli Güvenlik Kurulu ayrıca cep telefonu operatörlerinin de Bağdat yönetiminin kontrolüne geçip buraya taşınmasına karar verdi.

Öte yandan Bağdat yönetiminin, İran ve Türkiye’den de IKBY ile olan tüm sınırların kapatılması ve sadece Bağdat hükümetiyle ilişki kurulmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, yönetimin IKBY ile özellikle petrol ihracatı ve satışı gibi tüm ticari ilişkilerin durdurulması ve bu konuda sadece Bağdat ile çalışılmasını istediği aktarıldı.

Irak Milli Güvenlik Kurulunun konuyla ilgili başka kararlar aldığı belirtilirken, bu kararlar hakkında detay verilmedi.



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