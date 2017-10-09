Belgesi olmayan Suriyeliler kent dışına çıkamayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Adana'da "yol izin belgeleri" olmayan Suriyeliler, kent dışına çıkamayacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmeleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.
Ulaşım hizmeti veren işletmelerden bilet talep eden Suriyelilere gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geçici koruma kimlik belgesi bulunan Suriyeliler, ilimizden başka bir ile seyahat ederken ancak Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli 'yol izin belgesini', ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir. Bu kurumlar, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden, 'yol izin belgesini' ibraz etmelerini isteyecekler, belgenin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı, taşımacılık hizmeti vereceklerdir.
Yolcu bileti düzenlenirken Suriyeliler tarafından ibraz edilen belgelerin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek. 'Yol izin belgesi' olmayan Suriyelilere bilet satışı yapılmayacak."
Açıklamada, belirtilen bilet satışı ve taşıma hizmetleri yasakları ve bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyen, ulaşım hizmeti veren işletmeler hakkında ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
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