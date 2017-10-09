İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye ile İngiltere arasında bugün yapılacak final maçı sebebiyle İstanbul'da bazı yolların araç trafiğine kapalı kalacağı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta Türkiye ile İngiltere arasında oynanacak müsabaka nedeniyle saat 15.30'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabaka bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
"Vodafone Park Stadı arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe'ye gönderilmeyecek olan akım, Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek.
Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek.
Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafigine kapatılacak.
Kadırgalar altı baştan stad civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydanı'ndan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Caddesi başından Kabataş istikametine yönlendirilecek.
Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak stad yanındaki Kabataş istikameti araç trafigine kapatılacak.
Bayıldım ve Küçükçiftlik caddelerinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.
Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.
Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak.
Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.
Vişneli Tekke Sokak araç trafigine kapatılacak."
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