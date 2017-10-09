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AKPM'den Türkiye'nin Arakan talebine ret
AKPM'den Türkiye'nin Arakan talebine ret

Türkiye'nin sunduğu Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet hakkındaki acil görüşme talebi kabul edilmedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye'nin Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek amacıyla sunduğu acil görüşme talebinin reddedildiğini duyurdu.

Strazburg'daki AKPM Genel Kurulunun açılışında gündeme dair öneriler ve teklifleri dile getiren AKPM Geçici Başkanı Sir Roger Gale, Türk heyeti tarafından verilen Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu ağır insani duruma yönelik acil görüşme talebinin reddedildiğini kaydetti.

AKPM Başkanlık Divanının sabah yapılan toplantısında, bu teklifin ele alındığını ve acil gündemde tartışılmaması kararı alındığını belirten Gale, divanın kararını Genel Kurula bildirdikten sonra, karara itiraz olup olmadığını sordu.

Gale, Genel Kurulda alınan karara yönelik itiraz çıkmayınca, acil görüşme talebinin reddedildiği açıklandı.

Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin zulmünden kaçan Arakanlı Müslümanların durumunun, AKPM Genel Kurulunda ele alınarak tartışılması amaçlanıyordu.

Öte yandan, AKPM Genel Kurulu, Katalonya referandumu ve Ukrayna'nın yeni eğitim yasası konularının acil gündeme alınarak görüşülmesi teklifini kabul etti.

 



İlgili Konular AKPM Türkiye Delegasyonu Myanmar Arakanlı Müslümanlar
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