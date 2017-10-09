13:56, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Elektrikli turkuaz taksiler İstanbul yollarında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında, yüzde 100 elektrikle çalışan turkuaz renkli taksi, İstanbullulara hizmet için yola çıktı.

İTEO Başkanı Yahya Uğur, Zorlu Center'in önündeki taksi durağında turkuaz taksiyi tanıttı.

Uğur, bugünden itibaren İstanbullulara hizmet verecek olan turkuaz taksinin Türkiye'de taksicilikte yeni bir dönemin kapısının aralandığının en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Uğur, yüzde 100 elektrikli ve çevre dostu olan aracın İstanbullulara konforlu bir hizmet sunacağını ve taksicilerin de kalitesini yükselteceğini dile getirerek, bu uygulama kapsamında 2018 Ocak'a kadar benzeri lüks taksi sayısının 200'e çıkabileceğini kaydetti.

Mevcut taksici esnafının içinde dileyen olursa aracını bir üst segmente çıkarma şartıyla bu işi yapabileceğini belirten Uğur, "Kimseye yeni bir araç veya bir plaka verilmeyecek. Taksi sahiplerinin kendi bütçelerine göre ve bulundukları bölge ile çalıştıkları yerlere uygun olarak tercih edebilecekleri bir sistem. İstanbul için çok yeni bir dönem." dedi.

Turkuaz taksilerin, diğer taksilere göre yüzde 15 daha yüksek bir ücretle hizmet vereceğinin altını çizen Uğur, "Bu şu anlama geliyor: müşterilerimiz 20 lira ödeyecekleri bir mesafe için turkuaz taksiyi tercih ettiklerinde 23 lira ödeyecekler. Dolayısıyla yeni Türkiye'de yeni taksilere ihtiyaç var. Korsan oluşumların, UBER'in ve benzerlerinin önüne geçmiş olacak. Ayrıca müşterilerinizin konforunu, güvenliğini artıracak ve hizmet kalitemizi de yükseltecek. Şu anda bir taksiyle başladık. Yarın bir tane daha yollara çıkıyor. Yıl başına kadar 200’e çıkacak." diye konuştu.

Turkuaz taksilerin sarı taksilerin aksine İstanbul’un bütün bölgelerinde çalışabileceğini vurgulayan Yahya Uğur sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela Beylikdüzü'nde kırmızı renkli taksiler var. Sarı taksiler burada iş almıyor. Turkuaz taksiler için böyle bir sınırlama yok. İstanbul içinde her taraftan müşteri alıp her tarafa götürebilecekler. Daha lüks araçlarla daha yüksek bir fiyatla çalışma imkanı gelmiş oluyor. Müşterilerimizin bu kalitedeki araçlara yüzde 15 fark ödemeyi önemseyeceklerini düşünmüyorum. Çok güzel bir taksicilik geliyor. Kamera sistemli, aplikasyon destekli ve güvenli bir hizmet sunuluyor."