13:59, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Fransa'da memur grevleri uçuşları aksatacak





Fransa çapında salı günü yapılacak grevler nedeniyle uçuşlarda yüzde 30 aksama olması bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa çapında salı günü yapılacak grevlerin uçak seferlerinde yüzde 30 iptallere neden olması bekleniyor. Fransa Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, memur sendikalarının çağrısıyla yapılacak grevler nedeniyle havayolu şirketlerinden seferlerini salı günü yüzde 30 azaltmaları istendi. Ortaya çıkacak iptallerin ülkenin en büyük havaalanlarını ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, yolculara da şirketlerle bağlantı kurarak uçuşlarının durumu hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulunuldu. Ülke çapında yapılacak grev ve eylemlere yaklaşık 5,4 milyon memurun önemli bir kısmının iştirak etmesi bekleniyor. Memur sendikaları grev çağrısında hükümetin iktidara geldiği günden beri işten çıkarmalar da dahil memur haklarında gerilemelere neden olduğunu bildirmişti.

İlgili Konular fransa

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.