14:20, 09 Ekim 2017 Pazartesi

2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu





2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Richard Thaler kazandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Richard Thaler'e "davranışsal iktisat" yaptığı katkılardan dolayı verildiği belirtildi. "Dürtme" isimli kitabın yazarı olan Richard Thaler "davranışsal iktisat"ın babası olarak gösteriliyor. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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