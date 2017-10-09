2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Richard Thaler'e "davranışsal iktisat" yaptığı katkılardan dolayı verildiği belirtildi.
"Dürtme" isimli kitabın yazarı olan Richard Thaler "davranışsal iktisat"ın babası olarak gösteriliyor.
Alman CDU ile CSU partileri, FDP ve Yeşiller Partisi ile koalisyon ön görüşmelerine 18 Ekim'de başlayacak
Ülkede halk, devlet başkanı seçimi ile genel seçim için sandık başına gidecek
Hollanda'da 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimden 208 gün sonra hükümeti kurmak için ilk adım atıldı.
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