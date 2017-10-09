14:26, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Hollanda'da hükümeti kurmak için ilk adım atıldı





Hollanda'da 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimden 208 gün sonra hükümeti kurmak için ilk adım atıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) arasında koalisyon hükümetinin kurulması için yapılan müzakereler sonucunda koalisyon protokolü taslağında anlaşmaya varıldı. Dört partinin lideri, koalisyon protokolü taslağını partilerinin meclis gruplarında müzakere ederek güvenoyu isteyecek. VVD lideri Mark Rutte, gazetecilere yaptığı açıklamada, koalisyon protokolü taslağı üzerinde anlaştıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rutte, "Şimdi partilerimizin meclis gruplarında koalisyon protokolü taslağını müzakere edeceğiz." dedi. Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem yaşanıyor.

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