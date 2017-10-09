Hollanda'da hükümeti kurmak için ilk adım atıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) arasında koalisyon hükümetinin kurulması için yapılan müzakereler sonucunda koalisyon protokolü taslağında anlaşmaya varıldı.
Dört partinin lideri, koalisyon protokolü taslağını partilerinin meclis gruplarında müzakere ederek güvenoyu isteyecek.
VVD lideri Mark Rutte, gazetecilere yaptığı açıklamada, koalisyon protokolü taslağı üzerinde anlaştıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rutte, "Şimdi partilerimizin meclis gruplarında koalisyon protokolü taslağını müzakere edeceğiz." dedi.
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