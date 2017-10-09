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Liberya yarın yeni devlet başkanını seçecek
Liberya yarın yeni devlet başkanını seçecek

Ülkede halk, devlet başkanı seçimi ile genel seçim için sandık başına gidecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Liberya'da yarın halk, devlet başkanı seçimi ve genel seçim için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Başkanlık yarışında ter dökecek 20 adaydan birini yeni başkan seçecek halk ayrıca, genel seçim kapsamında da meclise girecek 73 milletvekilini belirleyecek.

Batı Afrika kıyısında yer alan, kuzeybatıda Sierra Leone, kuzeyde Gine, doğuda Fildişi Sahili'ne komşu olan Liberya'da 2005'teki seçimde halk tarafından belirlenen ilk kadın Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'ın anayasa gereği görev süresi tamamlandı.

Afrika'nın sömürge yönetimi görmemiş tek ülkesi ve kıtanın en eski cumhuriyeti olan Liberya'da Sirleaf'tan boşalan koltuğun dolması için yarın 2,1 milyon seçmen oy kullanacak.

Devlet Başkanı seçiminde 3'ü bağımsız 20 aday yarışacak.

Yolsuzluğun en büyük sorunlardan kabul edildiği Liberya'da adayların neredeyse hepsi, yeni devlet başkanı seçilirlerse yolsuzlukla mücadele edeceğini söylüyor.

Bu 20 adayın çoğu kamuoyu tarafından pek bilinmezken özellikle mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai ve eski futbol yıldızı Weah George Manneh seçimin öne çıkan isimleri olarak gösteriliyor.

Ülkede, 2005'teki devlet başkanı seçiminde de aday olan ve Sirleaf ile kıyasıya yarışan ünlü futbolcu Manneh, sandıktaki yenilgisine rağmen bu seçimde de iddiasını sürdürüyor.

Paris Saint-Germain, Milan ve Bayern Münih gibi takımlarda da top koşturan Manneh, devlet başkanı koltuğuna oturmak istiyor. Rakipleri ise Manneh'in, ülkenin başına geçebilecek eğitim seviyesine sahip olmadığını savunuyor.

Eski futbol yıldızı, ülkenin resmi dili İngilizceyi çok iyi konuşamadığı ve sadece futbol okuluna gittiği gerekçesiyle bazı kişiler tarafından eleştirilse de kendisi yüksek lisans yaptığını iddia ediyor.

BOAKAİ MEYDAN OKUMUŞTU

Devlet Başkan Yardımcısı Boakai ise bir süre önce düzenlediği mitingde, seçimden galip çıkacağını söyleyerek rakiplerine meydan okumuştu.

En güçlü rakibi Manneh için de "Futbolcu devlet başkanı olamaz." ifadesini kullanan Boakai, Kansas Devlet Üniversitesi mezunu. Boakai 1983-1985 yılları arasında Devlet Başkanı Samuel Doe döneminde Tarım Bakanlığı görevini de üstlenmişti.

Öte yandan, Liberya Eski Futbol Yıldızlar Başkanı Dionysius Sebwe de basına yaptığı açıklamada, ülkenin demokrasisinin hassas olduğunu belirterek "Vatandaşlar oy verirken insanın niteliğine, tecrübesine ve olgunluğuna bakarak oy versin. Biz Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'ya destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca, Senatodaki 19 üye de Boakai'ye desteğini bildirmişti.

Dün ülkedeki Congo Town Kilisesi'nde ayine katılan Boakai, buradaki konuşmasında ise "Ne olursa olsun seçimi ben kazanacağım." ifadesini kullanmıştı.

İLK DEFA GÖRME ENGELLİLER OY KULLANACAK

Yaklaşık 4,6 milyonluk nüfusa sahip Liberya'da 76 bin görme engelliden 3 bini de yarınki seçimlerde oy kullanabilecek.

Liberya Ulusal Seçim Komisyonu (NEC), ülkedeki görme engellilerin yeni geliştirilen sistem sayesinde ilk kez oy verebileceklerini duyurmuştu.

ÜLKEDEKİ SİYASİ YAPI

Liberya'da yasama organı, Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşuyor. Temsilciler Meclisine 73 kişi oy çoğunluğuna göre 6 yıllığına, Senatoya ise 30 kişi 9 yıllığına seçiliyor.

Ülkenin devlet başkanı doğrudan halk tarafından 6 yıl için belirlenirken, bu kişi en fazla iki dönem (12 yıl) görev yapabiliyor. 1989'dan 2003'e kadar aralıklarla 14 yıl süren iç savaşta 250 bin kişinin hayatını kaybettiği Liberya'da, Ekim 2005'te BM gözetiminde seçimlere gidilmiş, ikinci turda oyların yüzde 59,4'ünü alan Ellen Johnson-Sirleaf Devlet Başkanı seçilmişti. Ellen Johnson-Sirleaf göreve Ocak 2006'da başlamıştı.

Son olarak, 8 Kasım 2011'de gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerde Sirleaf oyların yüzde 90,7'sini almış ve Devlet Başkanı makamına oturmuştu.



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