Esed rejimi eylülde 18 'katliam' yaptı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin geçen ay işlediği 18 katliamda 53’ü çocuk, 37’si kadın en az 177 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin aynı anda hayatını kaybettiği ve "katliam" olarak nitelendirdiği olaylara ilişkin eylül raporunu yayımladı.
Raporda, bu yılın ocak-eylül döneminde rejim, Rusya, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, PKK/PYD ve DEAŞ tarafından en az 286 "katliam" işlendiği kaydedildi.
Eylül ayında tarafların yaptığı en az 43 katliamda 139'u çocuk, 85’i kadın en az 430 kişinin öldüğü bildirildi.
Rapora göre, geçen ay, rejim güçleri 18 katliamla ilk sırada yer alırken, Rusya 14, koalisyon güçleri 10, DEAŞ ise 1 katliama imza attı.
Buna göre, rejim güçlerinin eylülde işlediği katliamlarda 53’ü çocuk, 37’si kadın en az 177 kişi hayatını kaybederken, Rusların aynı dönemki katliamlarında ise 46'sı çocuk , 29'u kadın 152 kişi öldü.
DEAŞ karşıtı koalisyonun geçen ayki katliamlarında 37’si çocuk 18’i kadın en az 96 kişi can verdi. Son olarak DEAŞ’ın Rakka’daki katliamında ise 3’ü çocuk, biri kadın en az 5 sivil hayatını kaybetti.
Raporda, insan haklarını ihlal edenlerin yargılanması istenirken, rejime destek veren İran destekli milislerinin uluslararası terör listesine alınması çağrısında bulunuldu.
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SNHR, Esed rejiminin geçen ay işlediği 18 katliamda 53’ü çocuk, 37’si kadın en az 177 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti
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