15:41, 09 Ekim 2017 Pazartesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıkların tamamı ile 2 tutuksuz sanık katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ile milletvekilleri Nabi Avcı, Mehmet Metiner, Hasan Turan ve İsmet Uçma'nın yanı sıra, aralarında Uğur Işılak'ın da bulunduğu bazı eski milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Müşteki ve sanık avukatları ile izleyicilerin hazır bulunduğu duruşma, sanıkların kimlerinin tespitiyle sürüyor.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından müştekilerin kimlik tespitine geçildi.

Bu arada, müştekiler, sanık yakınları ve izleyiciler, 780 kişilik duruşma salonunu tamamen doldurdu.