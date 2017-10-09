16:05, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Başsavcılık: ABD Konsolosluk çalışanı ifadeye çağrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C'nin ifadesi için savcılığa davet edildiğini, bu kişinin eşi ve çocuğunun ise Amasya'da gözaltına alındığını bildirdi.

ABD Konsolosluğu çalışanı bir kişinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklanan konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un ifadesi doğrultusunda iki kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şüpheliler S.C ve K.İ.C'nin Amasya'da gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, eşi ve çocuğu gözaltına alınan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C'nin ise ifadesinin alınması için savcılığa davet edildiği kaydedildi.

N.M.C'nin herhangi bir "diplomatik bağışıklığı" bulunmadığı ifadesi de açıklamada yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, şüpheli Metin Topuz 25 Eylül 2017 tarihinde gözaltına alınmış olup 4 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebiyle sevki sonrası mahkemenin 2017504 sayılı sorgu kararına istinaden tutuklanmıştır.



Şüpheli Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu tespit edilen S.C. ve K.İ.C. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler Amasya'da yakalanarak adli işlemleri için İstanbul'a getirilmişlerdir. İsmi geçen şüphelilerin eşi ve babası konumundaki, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C, ifadesi için cumhuriyet başsavcılığımıza davet edilmiştir."

BİR KONSOLOSLUK ÇALIŞANI TUTUKLANMIŞTI

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz, FETÖ soruşturması kapsamında 25 Eylül'de gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

ABD'nin tepki gösterdiği olay sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Topuz için "ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsuler bağışıklık sahibi de değildir" bilgisi verilmişti.