16:05, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Başsavcılık: Konsolosluk çalışanı ifadeye çağrıldı





ABD Konsolosluğu'nda gözaltı kararı verilen başka bir şüphelinin eşi ve çocuğu sorguya alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C'nin ifadesi için savcılığa davet edildiğini, bu kişinin eşi ve çocuğunun ise Amasya'da gözaltına alındığını bildirdi.

İlgili Konular ABD Türkiye

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.