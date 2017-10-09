16:44, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Filistin'de birlik görüşmelerinde Hamas'a İsrail engeli



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Fetih heyeti, Mısır'daki diyalog görüşmelerine katılmak üzere Filistin'den ayrılırken, Batı Şeria'dan katılacak olan Hamaslı diğer yetkililere çıkış izni verilmedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hamas ve Fetih heyetlerinin, Mısır'ın başkenti Kahire'deki diyalog görüşmelerine katılmak üzere Filistin'den ayrıldığı bildirildi. Fetih Hareketinin Basın Komitesi Başkanı Munir el-Cagub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'daki görüşmelere katılacak Fetih heyetinin, Kerame Sınır Kapısından Ürdün'e, oradan da Kahire'ye geçmek üzere bölgeden ayrıldığını söyledi. Cagub, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed başkanlığındaki heyetin, yarın Mısır İstihbarat Birimi gözetiminde başlayacak müzakerelere katılacağını hatırlattı. Bu arada Gazze'deki Sınır İdaresine bağlı güvenlik kaynakları da Gazze'deki Hamas heyetinin, Refah Sınır Kapısından Kahire'ye geçtiğini duyurdu. Heyette, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Es-Sinvar, yardımcısı Halil El-Hayye ve Siyasi Büro üyesi Salah el-Berdevil'in yer aldığı belirtildi. İSRAİL'DEN HAMAS'A BATI ŞERİA'DAN ÇIKIŞ ENGELİ Öte yandan İsrail'in, Mısır'daki diyalog görüşmelerine katılacak Batı Şeria'daki Hamas heyetine bölgeden çıkış izni vermediği bildirildi. Batı Şeria'daki Hamas yöneticilerinden Hasan Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahire'deki Hamas heyetine katılmak üzere yola çıkan Batı Şeria'daki 3 Hamas yöneticisinin İsrail engeliyle karşılaştığını söyledi. Mısır'ın arabuluculuk çabalarına rağmen İsrail'in, Kahire'deki diyalog görüşmelerine katılacak Hamas yöneticilerinin Batı Şeria'dan ayrılmasına izin vermediğini belirten Yusuf, söz konusu isimleri "güvenlik" gerekçesiyle açıklayamadığını dile getirdi. Heyete, Filistin dışından Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk ile bazı yetkililerin katılması bekleniyor. Fetih ile Hamas, Mısır tarafının geçen hafta yaptığı Kahire'de toplanılması yönündeki çağrısına olumlu yanıt vermişti. Heyetlerin, "Filistin hükümetinin görevi teslim alma ve diyalog" sürecini görüşmek üzere yarın Mısır gözetiminde biraraya gelmesi bekleniyor. Mısır İstihbarat Biriminden Tümgeneral Hemmam Ebu Zeyd ile Tümgeneral Samih Kamil başkanlığındaki heyet, Filistin hükümetinin görevi teslim alma sürecini incelemek üzere geçen hafta, Gazze Şeridi'ni ziyaret etmişti.

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