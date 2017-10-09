17:00, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Irak'ta Sadr grubundan meclise 'Gösteri' uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı gösteri konseyi, Yüksek Seçim Komiserliğinin yenilenmemesi halinde meclisi basma imasında bulunarak, "meclise doğru milyonluk gösteri" düzenleyeceklerini açıkladı.

Sadr'a bağlı Halk Gösteri Konseyi üyesi İhlas Ubeydi, başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Halk Gösteri Komitesi olarak halihazırdaki Yüksek Seçim Komiserliğinin görevinin ne gerekçeyle olursa olsun uzatılmasını reddediyoruz. Eğer bu yapılırsa halk milletvekillerinden güvenoyunu geri çekecek." dedi.

Ubeydi, milletvekillerine hitaben, "Ya halkın sesine kulak vereceksiniz ya da görevinizi bırakıp, geleceğini tayin kararını halka bırakacaksınız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu komiserliğin görev süresini uzatması halinde meclisi basma imasında bulunan Ubeydi, "meclise doğru milyonluk gösteri" düzenleyeceklerini belirterek, "Böylece halk meclis sayfasını kapatacak ve yeni sayfa açacak." diye konuştu.

Irak meclisi yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı aylardır Yüksek Seçim Komiserliği için yeni üyeleri seçemiyor.

Sadr, halihazırdaki seçim komiserliği üyelerinin siyasi partilere bağlı olduğunu ve daha önce yapılan seçimlere hile ve şaibe karıştırıldığını iddia ediyor.

Irak'taki genel seçimlerin Nisan 2018'de yapılması bekleniyor.