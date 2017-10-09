17:22, 09 Ekim 2017 Pazartesi

TOBB: Sorunun kısa sürede aşılacağına inanıyoruz





TOBB Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin, "Biz sorunun diplomatik süreçlerle kısa sürede aşılacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun güçlü üyeleri Türkiye ve ABD'nin ilişkilerinin köklü olduğunu, sağlam iktisadi, sosyal ve siyasi temellere dayandığını belirtti. İki ülke arasındaki güçlü ilişkinin, yaşanan sorunun diyalogla aşılacağı yönünde ümit verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, sorunun diplomatik süreçlerle kısa sürede aşılacağına inandıklarını bildirdi.

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