TOBB: Sorunun kısa sürede aşılacağına inanıyoruz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun güçlü üyeleri Türkiye ve ABD'nin ilişkilerinin köklü olduğunu, sağlam iktisadi, sosyal ve siyasi temellere dayandığını belirtti.
İki ülke arasındaki güçlü ilişkinin, yaşanan sorunun diyalogla aşılacağı yönünde ümit verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, sorunun diplomatik süreçlerle kısa sürede aşılacağına inandıklarını bildirdi.
TOBB Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin, "Biz sorunun diplomatik süreçlerle kısa sürede aşılacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı
ABD Konsolosluğu'nda gözaltı kararı verilen başka bir şüphelinin eşi ve çocuğu sorguya alındı.
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Türk Hava Yolları, "İstanbul aktarmalı yolcularımız haricindeki, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye arası seyahat edecek, 9 Ekim 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9 Ekim 2017-31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı T.C. pasaportlu ABD varışlı, ABD pasaportlu Türkiye varışlı tüm yolcularımızın 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir" açıklaması yok
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı bakanlığa çağrıldı.Dışişleri Bakanlığı'na gelen ABD Elçiliği Müsteşarı'na "vizelerin askıya alınması kararından geri dönülmesi" mesajı verildiği öğrenildi
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İran Meclis Başkanlığı Hukuk Danışmanı Serveti, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın gerçekleştirdiği Tahran ziyaretlerinin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu söyledi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi" denildi
Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Ahmet Zeki Çamlı vefat etti
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ağustosta temmuza göre yüzde 0,1 azaldı.
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