Brexit'te 5. tur başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Brexit müzakerelerinin 5. turu, bugün Brüksel'de başladı. Ancak, vatandaş hakları ve İngiltere'nin yükümlülükleri nedeniyle ödeyeceği parada anlaşmaya varılamadığı için "geçiş süreci aşamasına" gelinemedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, İngiliz basınına sızan konuşmasında bugün parlamentoda, "Brexit sürecinde top artık AB'de" görüşünü dile getireceği belirtildi.
Buna karşın, AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, May'in bu görüşüne katılmadıklarını ifade ederek, "Bu bir top oyunu değil. Müzakereler belli bir sıra çerçevesinde yürütülüyor. Boşanma olan birinci bölüm için herhangi bir çözüm bulunamadı. Yani top tamamıyla İngiltere'nin sahasında." diye konuştu.
Bugün başlayan ve 4 gün sürecek müzakerelerin ardından AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile İngiltere Brexit Bakanı David Davis, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ancak zorlu konular nedeniyle, ciddi bir ilerleme kaydedilmesi beklenmiyor.
Bir sonraki aşamaya geçebilmek için AB ve İngiltere'nin vatandaşlık hakları, mali anlaşma ve İrlanda sınırına ilişkin anlaşmaya varması gerekiyor.
TARTIŞMALI KONULAR
Bu yıl haziran ayında başlayan müzakereler, ülkenin AB'ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında tıkanmış durumda.
AB tarafı, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Brexit sonrasında Birleşik Krallık'ın AB ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor. Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB'de bulunan bir milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor.
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Brexit müzakerelerinin 5. turu, bugün Brüksel'de başladı. 4 gün sürecek müzakerelerde, tartışmalı konular nedeniyle ciddi bir ilerleme kaydedilmesi beklenmiyor.
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