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Mardin esnafından Türkmenlere bayraklı destek
Mardin esnafından Türkmenlere bayraklı destek

Merkez Artuklu ilçesinde esnaf, IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandum ve Türkmenlere yönelik süren politikalarına tepki amacıyla, caddeye Türk ve Türkmen bayrakları astı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mardin'de esnaf Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandum ve Türkmenlere yönelik politikalarına, caddeye astığı Türk ve Türkmen bayraklarıyla tepki gösterdi.

Merkez Artuklu ilçesinde 1. Cadde'deki Hasan Ammar Çarşısı yakınlarında bir grup esnaf, Türkmenlere gösterilen desteği yansıtmak amacıyla caddenin görünür iki noktasına 2 büyük Türk ve Türkmen bayrağı astı.

Esnaf Sıraç Yiğit, 1. Cadde'de yaklaşık 5 yıldır Türk bayrağı bulunduğunu vurgulayarak, "Şimdi de Kerkük'teki kardeşlerimiz zorda. Onlara destek için bayraklarını dalgalandırdık. Kerkük bizim ikinci yurdumuz. Şimdi orada acı ve zulüm var. Sesimizi duyurmak amacıyla onların bayrağını dalgalandırdık. Elimizden gelen bu." diye konuştu.

Her zaman her şartta devletin yanında olduklarını vurgulayan Yiğit, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyyip Erdoğan’ın dediği gibi, 'Bir gece ansızın gidebiliriz.' Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, '5 bin değil 50 bin kişi de gidebiliriz.' Gönüllü olarak ben varım. Kerkük’teki kardeşlerimiz yalnız değildir. Her namazdan sonra dualarımızda onlar var. Allah acılarını dindirsin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hıdır Kartal, Kerkük'teki Türkmenlerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Kartal, "Burada Türkmen bayraklarını gördük, mutlu olduk. Kerkük'teki kardeşlerimize Allah yardım etsin. Onlarla beraberiz. Onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Her zaman yanlarındayız." dedi.

Bahattin Biçer de Kerkük'ün yıllardır acı içerisinde yaşadığını ifade etti. Kerkük'ün bir Türk yurdu olduğunun asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Biçer, "Oradaki Türk varlığının korunması hem insani hem de milli bir vazifedir. Her zaman Irak ve Suriye'deki Türkmen kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye Cumhuriyetimiz orada yaşayan soydaşlarımıza daha çok sahip çıkmalıdır. Çünkü onların bizden başka bir umudu maalesef yok." diye konuştu.

 



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