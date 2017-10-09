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19:55, 09 Ekim 2017 Pazartesi
Asya
Güncelleme: 18:15, 09 Ekim 2017 Pazartesi

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Arakan için imza kampanyası
Arakan için imza kampanyası

Arakan'da yaşanan vahşete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla Arakan Platformunca imza kampanyası başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arakan'da yaşanan vahşete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla Arakan Platformu tarafından online imza kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, kendi topraklarında yıllardır Myanmar devleti ve aşırı uçlara mensup Budist çetelerin baskı, ayrımcılık ve şiddetine maruz kalan Arakanlı Müslümanların acılarını azaltmak, konuya dünya kamuoyusunun ilgisini çekmek için kampanyalarına devam ediyor.

Arakan Platformu da bu kapsamda yaşanan vahşete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla "https://www.change.org/o/arakan_platform" internet adresinden online imza kampanyası başlattı.

"İNSANLIK ADINA YAPILACAK EN KÜÇÜK GÖREV"

Platform Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, yaptığı açıklamada, imza kampanyasına katılımın insanlık adına yapılabilecek en küçük görev olduğunu belirtti.

Arakanlı Müslümanların milyonlarcasının yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldığını, köyleri yakılan yaşlı, kadın ve çocukların dünyanın gözü önünde katledildiğini ifade eden Balcı, bu durumun Birleşmiş Milletler yetkililerince de soykırım olarak nitelendirildiğini vurguladı.

Balcı, imza kampanyasına destek verenlerin Arakan halkının topraklarına geri dönebilmesi, vatandaşlık haklarının yeniden teslim edilmesi, güvenlik, eğitim, sağlık gibi tüm hukuki ile insani haklarının iadesinin sağlanmasını ve bu zulmü yapanların yargılanmalarını talep ettiklerini söyledi.



İlgili Konular myanmar arakan
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