Kahramanmaraş'taki FETÖ operasyonuda 15 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile 'vize krizi' hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yaşanan vize krizi sonrası ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı." dedi.