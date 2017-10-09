Güncelleme: 18:37, 09 Ekim 2017 Pazartesi

AB'den doğalgaz krizi tedbirine onay





AB Konseyi, doğalgaz krizi yaşayan ülkelere "zorunlu" olarak yardım edilmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerin doğalgaz krizi yaşamaları durumunda birbirlerine "zorunlu" olarak yardım etmelerini sağlayacak düzenlemeye onay verildiğini açıkladı. Yeni düzenleme ile ülke grupları, doğal gaz arz güvenliği risklerine göre belirlenecek ve bunların aralarında bölgesel iş birliği artırılacak. ACİL DURUM PLANLARI HAZIRLANACAK Grup ülkeler, ortaklaşa önleyici eylem planları ve acil durum planları hazırlamak zorunda olacak. Ciddi kriz senaryolarında "dayanışma mekanizması" yürürlüğe girecek ve zorunlu olarak ülkeler birbirlerine yardım edecek. Ayrıca AB Komisyonu, üye ülkelerin doğal gaz arz güvenliği ve altyapısı ile ilgili yapacakları sözleşmelere erişim hakkı kazanacak. Böylece doğal gaz tedarik sözleşmelerindeki denetim artacak.

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