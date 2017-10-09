Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.
Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek devam ediyor.
Bugün zırhlı araçların manevra yaptığı alanda Irak piyade askerleri mevzi ele geçirme ve sızma eğitimi gerçekleştirdi. Senaryo gereği mevzileri ele geçirilen askerlerin ardından zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve tanklar mevzilerde konuşlandırıldı.
Öte yandan, Çanakkale Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından yola çıkan 15 tırdan oluşan konvoy, ilçeye ulaştı. Araç filosu 10 tank, 2 ZMA ve 3 obüsten oluşuyor. Araçlar Silopi Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlasına giriş yaptı. Araçların tatbikat eğitim alanına katılacağı belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor
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