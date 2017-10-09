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19:55, 09 Ekim 2017 Pazartesi
Dış Politika
Güncelleme: 19:16, 09 Ekim 2017 Pazartesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile 'vize krizi' hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile 'vize krizi' hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yaşanan vize krizi sonrası ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz, bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı. Süreç bundan ibarettir."    



İlgili Konular türkiye abd kriz ABD Türkiye recep tayyip erdoğan
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