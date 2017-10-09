Karadavi'nin hapishanedeki kızının sağlık durumu ciddi

Mısır'da üç aydan uzun süredir gözaltında tutulan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi'nin sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.
Karadavi ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula'nın sağlık durumu iyice kötüleşmiştir. Rejim tarafından yapılan bu uygulama, hapishane duvarları arkasında insanları yavaş yavaş ölüme terk etmektir. Olası sonuçlardan yönetim sorumludur." ifadeleri kullanıldı.
Mısır resmi makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kuzey Kahire Ulusal Güvenlik Savcılığı dün Ula el-Karadavi’nin gözaltı süresinin 15 gün daha uzatılmasını kararlaştırmıştı.
Ula el-Karadavi'nin avukatı Ahmed Ebu Ala Madi, yaptığı açıklamada, gözaltı süresinin uzatılması konusunun savcılık tarafından 22 Ekim'de tekrar değerlendirileceğini söyledi.
Mısır güvenlik güçleri, haziran sonunda Ula el-Karadavi (55) ve eşi Husam Halef'i "yasa dışı örgüte üye olmak ve devlet kurumlarını hedef alan terör eylemleri planlamakla" suçlayarak gözaltına almıştı.
Mısır yönetimi ağustos ayında ise "Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu" oldukları gerekçesiyle Ula el-Karadavi'nin de aralarında olduğu Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.
Mısır'da üç aydan uzun süredir gözaltında tutulan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi'nin sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi
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