Türkiye'den Bosna Hersek Seçim Komisyonu'na destek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin desteğiyle, Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) Eğitim Merkezi'nin açıldığı bildirildi.
Başkentteki komisyon binasında gerçekleşen açılışa, Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Irena Hadziabdic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve çok sayıda davetli katıldı.
Hadziabdic, burada yaptığı konuşmada, merkezin önümüzdeki yıl Bosna Hersek'te yapılacak genel seçimlerde önemli bir rol oynayacağına işaret ederek, "Merkez sayesinde seçim sürecini sistematik bir şekilde anlatmayı hedefliyoruz. Uzun vadedeki amacımız ise merkezi akademi seviyesine getirmek." dedi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin maddi ve manevi anlamda büyük katkı sağladığını söyleyen Irena Hadziabdic, "4 yıl önce temelleri atılan eğitim merkezi projesi için yaklaşık 250 bin avro harcandı, bunun 25 bini Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından hibe edildi." diye konuştu.
Büyükelçi Koç ise merkezin Bosna Hersek'te yapılacak tüm seçimlerde çalışanlara son derece önemli imkanlar sunacağını belirterek, merkezin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Merkez Seçim Komisyonu arasında 2015 yılında imzalanan iş birliği protokolünün bir sonucu olduğunu ifade etti.
Bu arada, merkezin başta Bosna Hersek geneli olmak üzere bölge ve uluslararası anlamda seçim ve seçim süreçleri hakkında ayrıntılı eğitim vermesi de amaçlanıyor.
Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu Eğitim Merkezi, 28 Ekim'e kadar sürecek "Seçim aktörleri için liderlik ve çatışma çözüm yöntemleri" konulu eğitimle faaliyete başladı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin desteğiyle, Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu Eğitim Merkezi açıldı
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