Emniyet'ten 'yeni Bylock listesi' haberine cevap

Emniyet Genel Müdürlüğünce, bazı haber sitelerinde yer alan, "30 bin kişilik yeni ByLock listesi" tespit edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde 30 bin kişilik yeni Bylock listesi tespit edildiğine dair haberler yer aldığı belirtildi.
Son günlerde haber siteleri üzerinden yayınlanan, FETÖ/PDY'nin haberleşme aracı olarak kullanılan Bylock sisteminden 30 bin kişinin tespit edildiğine dair bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ilgili daire başkanlıkları ile koordineli şekilde, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili araştırma ve soruşturmaların halen devam ettiği ve bu çalışmalar neticesinde yeni bilgi ve belgelere ulaşılabileceği kaydedildi.
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Emniyet Genel Müdürlüğünce, bazı haber sitelerinde yer alan, 30 bin kişilik yeni ByLock listesi tespit edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi
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