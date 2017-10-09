20:13, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Bulgaristan’da nargileye sınırlama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Sağlık Bakanı Nikolay Petrov, “Reşit olmayan gençlerin arasında gittikçe yaygınlaşan nargile kullanımını sınırlandıracağız.” dedi.

Bakan Petrov, yaptığı açıklamada, okulların yakınlarında nargile hizmeti sunan yerlerin, gençleri kötü alışkanlıklara sürüklediğini belirtti.

Ülkede kapalı alanlarda sigara yasağı olduğunu ve 18 yaşından küçüklere sigara ve alkol satışının yasak olduğunu hatırlatan Petrov, “Maalesef bugüne dek ‘nargile’ kavramı mevzuatın dışında ve dolayısıyla denetimin de dışında kalmıştır.” diye konuştu.

Nargile kullanımının sigaradan kat kat daha zararlı olduğuna işaret eden Petrov, nargile kullanımının sınırlandırılması için ilgili yasalarda değişiklikler yapacaklarını söyledi.

Bakan Petrov, 18 yaşından küçüklerin nargile içmesinin yasaklanacağını, nargile ürünlerine vergi uygulanacağını, kapalı alanlarda nargile içilemeyeceğini ve nargile işletmelerine sıkı denetimler uygulanacağını ifade etti.

Bulgaristan’da daha önce yapılan mevzuat değişiklikleri kapsamında lokanta ve diğer kapalı eğlence yerlerinde sigara içme yasağı getirilmiş ve 18 yaşından küçüklere sigara ve alkol satışları durdurulmuştu.