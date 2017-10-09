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Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu
Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki ay-yıldızlı ekip, şampiyonanın finalinde İngiltere ile Vodafone Park'ta karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, 25. dakika Ömer Güleryüz'ün kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi pas yapan ay-yıldızlılar, 50. dakikada Westbrook'un golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında baskısını arttıran Türkiye, 50+1. dakikada Osman Çakmak'ın golüyle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de takip etti.

 



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