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Güncelleme: 22:31, 09 Ekim 2017 Pazartesi

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Katalonya'da 'tek taraflı bağımsızlık' ilanı beklentisi
Katalonya'da 'tek taraflı bağımsızlık' ilanı beklentisi
Foto: Arşiv

Katalonya yerel parlamentosunun yarın 'tek taraflı bağımsızlık' ilan etmesi bekleniyor. İspanya hükümeti, 'sembolik' veya 'gerçek' her türlü bağımsızlık ilanının 'cevapsız kalmayacağını' açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun yarınki oturumunda tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor.

Katalonya yerel parlamentosu, yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında mevcut siyasi durumu değerlendirmek üzere özerk yönetim hükümetinin başkanı Carles Puigdemont'un talebiyle yarın TSİ 19.00'da toplanacak.

Gerek Katalonya'daki iktidar partisi, gerek bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri gerekse İspanyol hükümeti, Puigdemont'un tek taraflı bağımsızlık ilan etmek için Katalan parlamentosunu topladığını düşünüyor.

Katalonya'daki iktidar ortağı "Katalan Avrupalı Demokrat Partisi" (PDeCAT) yöneticileri, yarın bir bağımsızlık ilan edileceğini ancak bunun "sembolik" olacağını ileri sürdü.

 KATALAN MUHALİFLEREN "SALONU TERK EDERİZ" AÇIKLAMASI

1 Ekim'deki referandumu ve onunla bağlantılı çıkarılan yasaları, "yasa dışı" olarak tanımlayan Katalan parlamentosundaki muhalif partiler ise olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanı oylaması karşısında genel kurul salonunu terk edeceklerini duyurdu.

Herşeye rağmen bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri, Katalan halkından yerel parlamento önünde toplanıp, "bağımsızlık deklarasyonuna" destek vermelerini istedi.

"HÜKÜMETİMİZ, SENATO ARACILIĞIYLA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAK"

İspanya hükümeti ise "sembolik" veya "gerçek" Katalonya'da her türlü bağımsızlık ilanının "cevapsız kalmayacağını" açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, bir İspanyol radyosuna verdiği demeçte "Eğer tek taraflı bir bağımsızlık ilan ederse bunun hiçbir etkisi olmayacaktır. Hükümetimiz, Senato aracılığıyla gerekli önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

İspanya'da ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) de "anayasal çizgide" olması koşuluyla hükümetin alacağı önlemlere destek vereceğini belirtti.

YEREL POLİSİN YETKİLERİ AZALTILIYOR

Öte yandan Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJC), bu zamana kadar bölgedeki en üst düzey güvenlik birimi olarak bilinen Katalonya yerel polisinin (Mossos d'Esquadra) elindeki yetkileri azaltmaya başladı.

TSJC, bundan böyle kendi mahkeme binasının güvenliğinin İspanya ulusal polisinin kontrolüne verildiğini açıkladı.



İlgili Konular katalonya ispanya
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