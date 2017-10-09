Güncelleme: 02:21, 10 Ekim 2017 Salı

Macron: Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki sığınmacı konusu çok kritik

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusunun son derece kritik olduğunu söyledi.

Macron ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, görüşmelerinin ardından Elysee Sarayı'nda ortak basın açıklaması düzenledi.

Macron, Fransa'nın özellikle Almanya ile birlikte sığınmacılarla ilgili yaptığı organizasyonuna BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ortak olmasını ve görüşlerini paylaşmasını dilediğini belirtti.

Fransa'nın sığınımacıları daha iyi bir şekilde ağırlamak ve iltica taleplerini daha kısa bir sürede değerlendirmeyi arzuladığını söyleyen Macron, özellikle Libya'dakı sığınmacılar için Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine yardımları 10 milyon avro değerinde artırmak istediğini dile getirdi.

Macron, Grandi ile yaptığı görüşmede Myanmar konusunun gündeme geldiğini, bu konuya ilgili ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurul'unda İngiltere ile bazı kararlar aldıklarını hatırlattı.

Sığınmacı sorununun çözümünde Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin önemli bir rol oynadığını ifade eden Macron, "Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusu son derece kritik." açıklamasında bulundu.

Macron, sığınmacıların korunması gerektiğini ve bunun için uluslararası organizasyonlar bünyesinde bu görevi üstlenen bütün ülkelere özellikle de Lübnan'a desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Irak ve Suriye'deki sığınmacıların sorununun çözümü için Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini belirten Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde bu görüşü paylaştığını ifade etti.

Grandi de konuşmasında Macron ile Libya, Nijer ve sığınmacı kabul eden diğer ülkeler hakkında detaylı görüştüklerini dile getirerek, bu ülkelere sığınmacılar konusunda yardım edeceklerini kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin sığınmacı konusunuda gerekli desteği vereceğini ifade eden Grandi, "Myanmar bölgesinde hükümetin şiddetinin durması için, bütün baskılara devam etmek çok önemlidir." ifadelerini kullandı.