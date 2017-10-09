Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:31, 10 Ekim 2017 Salı
Avrupa
Güncelleme: 01:49, 10 Ekim 2017 Salı

  • Paylaş
"NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı"

Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski, "NATO 360 dereceyi kapsayan bir tutum benimsemeli. NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowsk, NATO'nun Rusya'nın askeri tatbikatlarından ders alması gerektiğini belirterek, "NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı." dedi.

Waszczykowsk, Varşova'da "Bükreş 9'u" olarak da bilinen Polonya, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Slovakya, Litvanya ve Letonya'nın dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantı sonrasında konuştu.

Rusya'nın yakın zamanda Beyaz Rusya'yla birlikte gerçekleştirdiği ZAPAD 2017 askeri tatbikatının bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirten Waszczykowsk, NATO'nun bu askeri tatbikatlardan ders alması gerektiğini dile getirdi.

Waszczykowsk, "NATO 360 dereceyi kapsayan bir tutum benimsemeli. NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

NATO'nun bir yandan Rus tehdidine karşı savunma yeteneğini artırmaya devam etmesi gerektiğini kaydeden Waszczykowsk, diğer yandan Rusya'yla diyalogun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda, gelecek yıl Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesinde ele alınacak konular hakkında fikir alışverişi yapıldığı bildirildi.

İş birliğini geliştirmek amacıyla 9 ülkenin dışişleri bakanları, ilk kez 2014'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelmişti.



İlgili Konular NATO Polonya ZAPAD 2017 askeri tatbikatı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Kaliforniya'da yangın nedeniyle acil durum
Kaliforniya'da yangın nedeniyle acil durum

Kaliforniya'nın kuzeyinde çıkan ve binden fazla evin tahrip olmasına ve birçok bölgede halkın tahliye edilmesine neden olan yangınlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi
Macron Suriye Lübnan Ürdün ve Türkiye'deki sığınmacı konusu çok kritik
Macron: Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki sığınmacı konusu çok kritik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusu son derece kritik" dedi.
quot NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı quot
"NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı"

Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski, "NATO 360 dereceyi kapsayan bir tutum benimsemeli. NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı" dedi
Mısır'da 'DGM'ler geri döndü
Mısır'da 'DGM'ler geri döndü

Mısır'da Hüsnü Mübarek döneminin kapanmasını sağlayan 25 Ocak devriminin ardından 2012 yılında kaldırılan "olağanüstü devlet güvenlik mahkemeleri"nin yeniden göreve başladığı bildirildi
Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet gözaltına alındı
Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet gözaltına alındı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı
Katalonya'da 'tek taraflı bağımsızlık' ilanı beklentisi
Katalonya'da 'tek taraflı bağımsızlık' ilanı beklentisi

Katalonya yerel parlamentosunun yarın 'tek taraflı bağımsızlık' ilan etmesi bekleniyor. İspanya hükümeti, 'sembolik' veya 'gerçek' her türlü bağımsızlık ilanının 'cevapsız kalmayacağını' açıkladı.
Bulgaristan da nargileye sınırlama
Bulgaristan’da nargileye sınırlama

Bulgaristan Sağlık Bakanı Petrov, okulların yakınlarında nargile hizmeti sunan yerlerin, gençleri kötü alışkanlıklara sürüklediğini belirterek “Reşit olmayan gençlerin arasında gittikçe yaygınlaşan nargile kullanımını sınırlandıracağız” dedi
Karadavi'nin hapishanedeki kızının sağlık durumu ciddi
Karadavi'nin hapishanedeki kızının sağlık durumu ciddi

Mısır'da üç aydan uzun süredir gözaltında tutulan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi'nin sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi
Nazarbayev Latin alfabesinden ümitli
Nazarbayev Latin alfabesinden ümitli

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Kazak alfabesinin Latin alfabesine geçişi, herhangi bir şekilde Rusça konuşan insanların, Rus dili ve diğer dillerin haklarını etkilemez. Yeni alfabeye geçiş Kazak dilinin öğrenimini kolaylaştıracak" dedi.
Kongo'da BM üssüne saldırı
Kongo'da BM üssüne saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM İstikrar Misyonu üssüne düzenlenen saldırıda 1 mavi berelinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı belirtildi
AB'den doğalgaz krizi tedbirine onay
AB'den doğalgaz krizi tedbirine onay

AB Konseyi, doğalgaz krizi yaşayan ülkelere "zorunlu" olarak yardım edilmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı
Arakan için imza kampanyası
Arakan için imza kampanyası

Arakan'da yaşanan vahşete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla Arakan Platformunca imza kampanyası başlatıldı
Brexit'te 5 tur başladı
Brexit'te 5. tur başladı

Brexit müzakerelerinin 5. turu, bugün Brüksel'de başladı. 4 gün sürecek müzakerelerde, tartışmalı konular nedeniyle ciddi bir ilerleme kaydedilmesi beklenmiyor.
Irak'ta Sadr grubundan meclise 'Gösteri' uyarısı
Irak'ta Sadr grubundan meclise 'Gösteri' uyarısı

Irak'ta Sadr grubundan meclise "Yüksek Seçim Komiserliği" tepkisi gösterildi
Filistin'de birlik görüşmelerinde Hamas'a İsrail engeli
Filistin'de birlik görüşmelerinde Hamas'a İsrail engeli

Fetih heyeti, Mısır'daki diyalog görüşmelerine katılmak üzere Filistin'den ayrılırken, Batı Şeria'dan katılacak olan Hamaslı diğer yetkililere çıkış izni verilmedi
Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı 10 ölü
Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı: 10 ölü

Nijerya'da Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'daki bir pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberler

AB'den Polonya'ya bir ay süre
AB'den Polonya'ya bir ay süre

Polonya Cumhurbaşkanı Duda Kazakistan'da
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Kazakistan'da

Polonya’dan Rusya’ya Smolensk faciası ile ilgili nota
Polonya dan Rusya ya Smolensk faciası ile ilgili nota

Polonya gönüllü üniversite öğrencilerine askeri eğitim verecek
Polonya gönüllü üniversite öğrencilerine askeri eğitim verecek

Polonya'da fırtına, 5 ölü
Polonya'da fırtına 5 ölü

AB Konseyi Başkanı Tusk 8 saat ifade verdi
AB Konseyi Başkanı Tusk 8 saat ifade verdi

Polonya'da Senato tartışmalı yargı tasarısını onayladı
Polonya'da Senato tartışmalı yargı tasarısını onayladı

Brüksel'den Polonya'ya yaptırım uyarısı
Brüksel'den Polonya'ya yaptırım uyarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 