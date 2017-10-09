Mısır'da 'DGM'ler geri döndü

Mısır'da Hüsnü Mübarek döneminin kapanmasını sağlayan 25 Ocak devriminin ardından 2012 yılında kaldırılan "olağanüstü devlet güvenlik mahkemeleri"nin yeniden göreve başladığı bildirildi.
Mısır Başbakanı Şerif İsmail'in olağanüstü devlet güvenlik mahkemelerinin yeniden göreve başlamasıyla ilgili kararı resmi gazetede yayımlandı.
Kararın birinci maddesinde "Başsavcılık, izinsiz toplanma, izinsiz gösteri düzenleme, halkı korkutma, baltacılık yapma, çalışma özgürlüğüne saldırı, kamu malına zarar verme, terör kanunlarını ihlal etme gibi çeşitli suçlar işleyenleri olağanüstü devlet güvenlik mahkemelerine sevk edebilir." ifadeleri yer aldı.
Söz konusu kararın şu ana kadar mahkemelere sevk edilmemiş davalar için geçerli olacağı ve yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği aktarıldı.
Cenevre'de yaşayan Mısırlı hukukçu ve araştırmacı Ahmed Mufrah, kararla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu mahkemeler, yönetimi boyunca olağanüstü hal dayatan Hüsnü Mübarek döneminin uygulamasıydı ve 2012'de kaldırılmıştı. Bunlar olağanüstü hal dönemlerinde getirilen mahkemeler." dedi.
Bunların 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından gelen yönetimin adımı olduğuna dikkati çeken Mufrah, "Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, daha önceki raporlarında bunun olağanüstü hal ve istisnai durumlar da dahi olsa adil yargılama kriterlerine aykırı olduğunu ifade etmişti. Bu mahkemelere itiraz hakkı yok. Hüküm, doğrudan onaylaması ya da reddetmesi için cumhurbaşkanına gidiyor." diye konuştu.
Mufrah, "Mahkemelere, adalet bakanının görüşü alınarak cumhurbaşkanı ya da yetkili temsilcisi tarafından atanan hakimler bakıyor. Aralarında askeri hakimler de bulunabiliyor. Olağanüstü haller kalktığında mahkemeler bir süre kalıyor ve davalar bitinceye dek görevini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerindeki iki kiliseye nisan ayında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından ülkede 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş, temmuz ayında da 3 ay daha uzatıldığı bildirilmişti.
Mısır'da Hüsnü Mübarek döneminin kapanmasını sağlayan 25 Ocak devriminin ardından 2012 yılında kaldırılan "olağanüstü devlet güvenlik mahkemeleri"nin yeniden göreve başladığı bildirildi
Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı
Katalonya yerel parlamentosunun yarın 'tek taraflı bağımsızlık' ilan etmesi bekleniyor. İspanya hükümeti, 'sembolik' veya 'gerçek' her türlü bağımsızlık ilanının 'cevapsız kalmayacağını' açıkladı.
Bulgaristan Sağlık Bakanı Petrov, okulların yakınlarında nargile hizmeti sunan yerlerin, gençleri kötü alışkanlıklara sürüklediğini belirterek “Reşit olmayan gençlerin arasında gittikçe yaygınlaşan nargile kullanımını sınırlandıracağız” dedi
Mısır'da üç aydan uzun süredir gözaltında tutulan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi'nin sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Kazak alfabesinin Latin alfabesine geçişi, herhangi bir şekilde Rusça konuşan insanların, Rus dili ve diğer dillerin haklarını etkilemez. Yeni alfabeye geçiş Kazak dilinin öğrenimini kolaylaştıracak" dedi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM İstikrar Misyonu üssüne düzenlenen saldırıda 1 mavi berelinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı belirtildi
AB Konseyi, doğalgaz krizi yaşayan ülkelere "zorunlu" olarak yardım edilmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı
Arakan'da yaşanan vahşete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla Arakan Platformunca imza kampanyası başlatıldı
Brexit müzakerelerinin 5. turu, bugün Brüksel'de başladı. 4 gün sürecek müzakerelerde, tartışmalı konular nedeniyle ciddi bir ilerleme kaydedilmesi beklenmiyor.
Irak'ta Sadr grubundan meclise "Yüksek Seçim Komiserliği" tepkisi gösterildi
Fetih heyeti, Mısır'daki diyalog görüşmelerine katılmak üzere Filistin'den ayrılırken, Batı Şeria'dan katılacak olan Hamaslı diğer yetkililere çıkış izni verilmedi
Nijerya'da Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'daki bir pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
SNHR, Esed rejiminin geçen ay işlediği 18 katliamda 53’ü çocuk, 37’si kadın en az 177 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti
Tunus bandıralı bir geminin, kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti
Alman CDU ile CSU partileri, FDP ve Yeşiller Partisi ile koalisyon ön görüşmelerine 18 Ekim'de başlayacak