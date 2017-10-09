Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:55, 09 Ekim 2017 Pazartesi
Ortadoğu
23:36, 09 Ekim 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet, gözaltına alındı
Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet, gözaltına alındı
Foto: Arşiv

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dakka Metropolitan Polisi, aralarında Genel Başkan Ahmet, Genel Sekreter Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Parwar'ın da aralarında bulunduğu 9 partilinin gözaltına alındığını açıkladı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin Genel Başkan Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'te yayımlanan "the Daily Star" gazetesine göre, Dakka Metropolitan Polisi Dedektiflik Şubesi Komiser Yardımcısı Sheikh Nazmul Alam, yerel saatle 21.00'de başkent Dakka'nın Uttara Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendiğini belirtti.

Alam, operasyonla Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 parti yöneticisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Komiser Yardımcısı Alam, gözaltına alınan parti yönetim kadrosunun "yıkıcı faaliyetler" yapmak için gizli bir toplantı düzenlediklerini öne sürdü.

Gözaltına alınan partililer, Dakka'daki Dedektiflik Şubesi bürosuna götürüldü.

Bangladeş’te Cemaat-i İslami Partisi liderlerinden Mir Kasım Ali, iç savaş sırasında işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle, hukuki geçerliği olmayan Uluslararası Ceza Mahkemesi adlı yerel mahkeme tarafından 2 Kasım 2014'te idam cezasına çarptırılmış, Ali'nin cezası 3 Eylül 2016'da infaz edilmişti. Ali'nin idamıyla birlikte Cemaat-i İslami Partisinin liderler kadrosundan aynı gerekçeyle öldürülenlerin sayısı 5'e yükselmişti. 



İlgili Konular Makbul Ahmet bangladeş
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet gözaltına alındı
Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet, gözaltına alındı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Katalonya'da 'tek taraflı bağımsızlık' ilanı beklentisi
Katalonya'da 'tek taraflı bağımsızlık' ilanı beklentisi

Katalonya yerel parlamentosunun yarın 'tek taraflı bağımsızlık' ilan etmesi bekleniyor. İspanya hükümeti, 'sembolik' veya 'gerçek' her türlü bağımsızlık ilanının 'cevapsız kalmayacağını' açıkladı.
Bulgaristan da nargileye sınırlama
Bulgaristan’da nargileye sınırlama

Bulgaristan Sağlık Bakanı Petrov, okulların yakınlarında nargile hizmeti sunan yerlerin, gençleri kötü alışkanlıklara sürüklediğini belirterek “Reşit olmayan gençlerin arasında gittikçe yaygınlaşan nargile kullanımını sınırlandıracağız” dedi
Karadavi'nin hapishanedeki kızının sağlık durumu ciddi
Karadavi'nin hapishanedeki kızının sağlık durumu ciddi

Mısır'da üç aydan uzun süredir gözaltında tutulan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi'nin sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi
Nazarbayev Latin alfabesinden ümitli
Nazarbayev Latin alfabesinden ümitli

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Kazak alfabesinin Latin alfabesine geçişi, herhangi bir şekilde Rusça konuşan insanların, Rus dili ve diğer dillerin haklarını etkilemez. Yeni alfabeye geçiş Kazak dilinin öğrenimini kolaylaştıracak" dedi.
Kongo'da BM üssüne saldırı
Kongo'da BM üssüne saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM İstikrar Misyonu üssüne düzenlenen saldırıda 1 mavi berelinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı belirtildi
AB'den doğalgaz krizi tedbirine onay
AB'den doğalgaz krizi tedbirine onay

AB Konseyi, doğalgaz krizi yaşayan ülkelere "zorunlu" olarak yardım edilmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı
Arakan için imza kampanyası
Arakan için imza kampanyası

Arakan'da yaşanan vahşete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla Arakan Platformunca imza kampanyası başlatıldı
Brexit'te 5 tur başladı
Brexit'te 5. tur başladı

Brexit müzakerelerinin 5. turu, bugün Brüksel'de başladı. 4 gün sürecek müzakerelerde, tartışmalı konular nedeniyle ciddi bir ilerleme kaydedilmesi beklenmiyor.
Irak'ta Sadr grubundan meclise 'Gösteri' uyarısı
Irak'ta Sadr grubundan meclise 'Gösteri' uyarısı

Irak'ta Sadr grubundan meclise "Yüksek Seçim Komiserliği" tepkisi gösterildi
Filistin'de birlik görüşmelerinde Hamas'a İsrail engeli
Filistin'de birlik görüşmelerinde Hamas'a İsrail engeli

Fetih heyeti, Mısır'daki diyalog görüşmelerine katılmak üzere Filistin'den ayrılırken, Batı Şeria'dan katılacak olan Hamaslı diğer yetkililere çıkış izni verilmedi
Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı 10 ölü
Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı: 10 ölü

Nijerya'da Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'daki bir pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Esed rejimi eylülde 18 'katliam' yaptı
Esed rejimi eylülde 18 'katliam' yaptı

SNHR, Esed rejiminin geçen ay işlediği 18 katliamda 53’ü çocuk, 37’si kadın en az 177 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti
Akdeniz'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne gemi ile çarpıştı
Akdeniz'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne, gemi ile çarpıştı

Tunus bandıralı bir geminin, kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri başlıyor
Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri başlıyor

Alman CDU ile CSU partileri, FDP ve Yeşiller Partisi ile koalisyon ön görüşmelerine 18 Ekim'de başlayacak
Liberya yarın yeni devlet başkanını seçecek
Liberya yarın yeni devlet başkanını seçecek

Ülkede halk, devlet başkanı seçimi ile genel seçim için sandık başına gidecek

Haberler

Bangladeş, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanları geri almasını istiyor
Bangladeş Myanmar'ın Arakanlı Müslümanları geri almasını istiyor

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bini aştı
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bini aştı

Bangladeş'te, Arakanlı Müslüman çocuklara aşı kampanyası
Bangladeş'te Arakanlı Müslüman çocuklara aşı kampanyası

Bangladeş Başbakanı Vecid: Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir
Bangladeş Başbakanı Vecid Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir

Bangladeş'te bir haftada en az 200 Arakanlı çocuk öldü
Bangladeş'te bir haftada en az 200 Arakanlı çocuk öldü

Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı: 3 ölü
Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı 3 ölü

Bangladeş'ten Arakan için 'güvenli bölge' tavsiyesi
Bangladeş'ten Arakan için 'güvenli bölge' tavsiyesi

'Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı'
Bangladeş e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 