Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:35, 10 Ekim 2017 Salı
Türkiye
Güncelleme: 09:10, 10 Ekim 2017 Salı

  • Paylaş
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass'tan 'vize' açıklaması
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass'tan 'vize' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD'nin Türkiye'de vize işlemlerini askıya alması hakkında, "Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD'nin Türkiye'de vize işlemlerini askıya alması hakkında, "Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır. Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD’ye hala seyahat edebilirsiniz." dedi.

Büyükelçi Bass, ABD'nin Türkiye’deki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alma kararı hakkında sosyal medya hesaplarından yazılı ve görüntülü açıklama yaptı.

"Bu yıl ikinci defa olarak geçen hafta, diplomatik misyonumuzun bir Türk çalışanı Türk yetkili mercileri tarafından tutuklanmıştır." diyen Bass, şöyle devam etti:

"Bu tutuklamanın neden meydana geldiğini veya ne olduğunu ve şayet varsa çalışanımıza karşı olan delilleri, sarf ettiğimiz tüm çabalarımıza rağmen tespit edemedik. Bu personel, kanun uygulama konularında Türk yetkili kurumlarıyla iş birliğini güçlendirme ve Amerikan ve Türk vatandaşlarının güvenliğini temin etme alanında faaliyet gösteren bir bölümde görev yapmaktadır."

Bass, bazı Türk yetkililerin sanığı ya da avukatını bilgilendirmeden bazı gazetelere iddialarla ilgili bilgi sağladıklarını iddia etti.

Tutuklamanın, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini bozmak amacında olup olmadığına ilişkin soruları akıllara getirdiğini öne süren Bass, doğruysa bu durumun ABD'nin diplomatik tesislerinde çalışan ve buraları ziyaret eden kişileri risk altına sokacağını savundu.

Bass, "Yerel çalışanlarımız da birer Türk vatandaşıdır ve biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm diğer vatandaşları gibi onların da Türk kanunlarına uymalarını bekliyoruz." dedi.

Bass, "Türk yetkili makamlarından uygun hukuki savunma ve yargı süreci beklemek onların da hakkıdır." ifadesini kullandı.

"Türk vatandaşlarına vize yasağı yok"

Büyükelçi Bass, vize işlemlerini askıya alma kararının Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı olmadığını, yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınması olduğunu belirtti.

Bass, "Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD’ye hala seyahat edebilirsiniz. Türkiye dışında herhangi bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda vize başvurusu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz." diye konuştu.

"Bu, kolay aldığımız bir karar değildir, büyük üzüntüyle aldığımız bir karardır." diyen Bass, bu durumun sürmeyeceğini umduklarını ancak çözülmesinin ne kadar süreceğini kestiremediklerini belirtti.

Karşılıklı askıya alınmıştı

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır.” açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz, bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı. Süreç bundan ibarettir." değerlendirmesini yapmıştı.

Erdoğan, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır." ifadelerini kullanmıştı.

Topuz'un FETÖ sanıklarıyla irtibatı belirlenmişti

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türk Dışişleri Bakanlığı da Topuz'la ilgili, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.



İlgili Konular ABD Büyükelçiliği vize
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Türkiye Haberleri
İnsan Hakları İzleme Örgütü HDP davasına müdahil oldu
İnsan Hakları İzleme Örgütü, HDP davasına müdahil oldu

HDP'nin tutuklu eş Genel başkanları ve milletvekilleri için açılan davada, AKİHK Nils Muiznieks, STK ARTICLE 19 ve HRW yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik talepleri kabul edildi
Banliyö hatlarının açılış tarihi belli oldu
Banliyö hatlarının açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, İstanbul ve Ankara'daki banliyo hatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018'de açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in davetlisi olarak resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da bulunuyor.
Hakkari'de quot özel güvenlik bölgesi quot uygulaması
Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Kent merkezi ve 3 ilçedeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass'tan 'vize' açıklaması
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass'tan 'vize' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD'nin Türkiye'de vize işlemlerini askıya alması hakkında, "Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır." dedi.
Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu
Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Emniyet'ten 'yeni Bylock listesi' haberine cevap
Emniyet'ten 'yeni Bylock listesi' haberine cevap

Emniyet Genel Müdürlüğünce, bazı haber sitelerinde yer alan, 30 bin kişilik yeni ByLock listesi tespit edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi
Katar şirketi Ooredoo TRT World yayınına başladı
Katar şirketi Ooredoo, TRT World yayınına başladı

Katar resmi iletişim şirketi Ooredoo, yayın platformuna TRT World'ü de dahil etti
Türkiye'den Bosna Hersek Seçim Komisyonu'na destek
Türkiye'den Bosna Hersek Seçim Komisyonu'na destek

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin desteğiyle, Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu Eğitim Merkezi açıldı
Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist tutuklandı
Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist tutuklandı

Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayının da bulunduğu bir çok eylemi planladığı belirtilen "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu, Tunceli'de tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile 'vize krizi' hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile 'vize krizi' hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yaşanan vize krizi sonrası ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı." dedi.
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor
Kahramanmaraş'taki FETÖ operasyonuda 15 gözaltı
Kahramanmaraş'taki FETÖ operasyonuda 15 gözaltı

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.
Mardin esnafından Türkmenlere bayraklı destek
Mardin esnafından Türkmenlere bayraklı destek

Merkez Artuklu ilçesinde esnaf, IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandum ve Türkmenlere yönelik süren politikalarına tepki amacıyla, caddeye Türk ve Türkmen bayrakları astı
TOBB Sorunun kısa sürede aşılacağına inanıyoruz
TOBB: Sorunun kısa sürede aşılacağına inanıyoruz

TOBB Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin, "Biz sorunun diplomatik süreçlerle kısa sürede aşılacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı
Başsavcılık ABD Konsolosluk çalışanı ifadeye çağrıldı
Başsavcılık: ABD Konsolosluk çalışanı ifadeye çağrıldı

ABD Konsolosluğu'nda gözaltı kararı verilen başka bir şüphelinin eşi ve çocuğu sorguya alındı

Haberler

Hamas'tan ABD'ye büyükelçilik tepkisi
Hamas'tan ABD'ye büyükelçilik tepkisi

ABD temsilcilikleri bugün kapalı
ABD temsilcilikleri bugün kapalı

ABD Büyükelçiliği önünde gergin anlar
ABD Büyükelçiliği önünde gergin anlar

ABD ile Rus Büyükelçiliklerinden 'bayraklı' gönderme
ABD ile Rus Büyükelçiliklerinden 'bayraklı' gönderme

ABD'den Gaziantep uyarısı
ABD'den Gaziantep uyarısı

ABD’den vatandaşlarına yeni Türkiye uyarısı
ABD den vatandaşlarına yeni Türkiye uyarısı

ABD Ankara Büyükelçiliğinden iki il için uyarı
ABD Ankara Büyükelçiliğinden iki il için uyarı

ABD Büyükelçiliği'nden yeni saldırı uyarısı
ABD Büyükelçiliği'nden yeni saldırı uyarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 