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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gundeminde bugün 10 Ekim 2017
Türkiye ve dünya gundeminde bugün 10 Ekim 2017

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ile görüşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.

- İki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkoviç tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine, Hyatt Otel'de düzenlenecek Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak.

- Kalemeydan ziyaretinin ardından Erdoğan, Donguarde'de Cumhurbaşkanı Vucic'in onuruna vereceği devlet yemeğine iştirak edecek.

(Belgrad) 

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/11.30) 

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30/10.30)

 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ile görüşecek.

(Gürcistan)


2- TBMM'den

- Genel Kurulda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00) 

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri sürecek.

(TBMM/15.30) 

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sadık Abdullah Abdi ve beraberindeki heyetle görüşecek.

(Ankara/14.00)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) 176. geleneksel toplantısına katılacak.

(Ankara/19.00) 

3- TÜİK, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.

(Washington/Ankara)

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Erbil) 

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 


KÜLTÜR SANAT

1- 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin basın toplantısı Shangri-La Bosphorus Otel'de yapılacak.

(İstanbul/13.00)

2- Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde TÜRSAK Vakfı'nın düzenlediği "14. Çocuk Filmleri Festivali"nin açılış töreni Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.30) 


GÜNCEL

1- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor.


SPOR

1- 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Alanya-Kemer etabıyla başlayacak.

(Antalya)

2- 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye, Macaristan'ı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/18.00) 

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Gaziantep Basketbol-Capo D'Orlando ve Umana Reyer-Banvit maçları oynanacak.

(Gaziantep/19.30/Venedik/21.30) 

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası ilk haftasında TOFAŞ, deplasmanda Ratiopharm Ulm takımıyla karşılaşacak.

(Ulm/20.30)



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