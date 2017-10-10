09:20, 10 Ekim 2017 Salı

Türkiye ve dünya gundeminde bugün 10 Ekim 2017





Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ile görüşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak. - İki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkoviç tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine, Hyatt Otel'de düzenlenecek Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak. - Kalemeydan ziyaretinin ardından Erdoğan, Donguarde'de Cumhurbaşkanı Vucic'in onuruna vereceği devlet yemeğine iştirak edecek. (Belgrad) 2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. (TBMM/11.30) 3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grupları toplanacak. (TBMM/13.30/12.30/10.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ile görüşecek. (Gürcistan)

2- TBMM'den - Genel Kurulda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek. (TBMM/15.00) - Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri sürecek. (TBMM/15.30) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sadık Abdullah Abdi ve beraberindeki heyetle görüşecek. (Ankara/14.00) 2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) 176. geleneksel toplantısına katılacak. (Ankara/19.00) 3- TÜİK, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor. (Washington/Ankara) 2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Erbil) 3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Myanmar) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

KÜLTÜR SANAT 1- 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin basın toplantısı Shangri-La Bosphorus Otel'de yapılacak. (İstanbul/13.00) 2- Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde TÜRSAK Vakfı'nın düzenlediği "14. Çocuk Filmleri Festivali"nin açılış töreni Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılacak. (İstanbul/13.30)

GÜNCEL 1- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

SPOR 1- 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Alanya-Kemer etabıyla başlayacak. (Antalya) 2- 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye, Macaristan'ı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk edecek. (İstanbul/18.00) 3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Gaziantep Basketbol-Capo D'Orlando ve Umana Reyer-Banvit maçları oynanacak. (Gaziantep/19.30/Venedik/21.30) 4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası ilk haftasında TOFAŞ, deplasmanda Ratiopharm Ulm takımıyla karşılaşacak. (Ulm/20.30)

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