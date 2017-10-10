Türkiye ve dünya gundeminde bugün 10 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.
- İki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkoviç tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine, Hyatt Otel'de düzenlenecek Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak.
- Kalemeydan ziyaretinin ardından Erdoğan, Donguarde'de Cumhurbaşkanı Vucic'in onuruna vereceği devlet yemeğine iştirak edecek.
(Belgrad)
2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/11.30)
3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/13.30/12.30/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ile görüşecek.
(Gürcistan)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/15.00)
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri sürecek.
(TBMM/15.30)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sadık Abdullah Abdi ve beraberindeki heyetle görüşecek.
(Ankara/14.00)
2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) 176. geleneksel toplantısına katılacak.
(Ankara/19.00)
3- TÜİK, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.
(Washington/Ankara)
2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Erbil)
3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
KÜLTÜR SANAT
1- 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin basın toplantısı Shangri-La Bosphorus Otel'de yapılacak.
(İstanbul/13.00)
2- Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde TÜRSAK Vakfı'nın düzenlediği "14. Çocuk Filmleri Festivali"nin açılış töreni Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılacak.
(İstanbul/13.30)
GÜNCEL
1- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Alanya-Kemer etabıyla başlayacak.
(Antalya)
2- 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye, Macaristan'ı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk edecek.
(İstanbul/18.00)
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Gaziantep Basketbol-Capo D'Orlando ve Umana Reyer-Banvit maçları oynanacak.
(Gaziantep/19.30/Venedik/21.30)
4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası ilk haftasında TOFAŞ, deplasmanda Ratiopharm Ulm takımıyla karşılaşacak.
(Ulm/20.30)
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’ya giderek Poroşenko ile birlikte Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'a giderek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.