Çin'in dev teleskobu 2 atarca yıldız keşfetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin'in dev radyo teleskobu ile iki atarca yıldız (pulsar) keşfettiği bildirildi.
Çin Ulusal Astronomi Gözlemevinden (NAOC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin Guicou eyaletinde 500 metre çapındaki Tienyen (Gök Gözü) adı verilen Küresel Diyafram Radyo Teleskop (FAST) ile J1859-01 ve J1931-01 adlı iki atarca yıldız keşfedildi.
İnşa edildikten sonra yaklaşık bir yıldır deneme sürecinde kullanılan Gök Gözü'nün keşfettiği yıldızların, Avustralya’da bulunan başka bir teleskop ile teyit edildiği belirtildi.
Atarca yıldızlardan J1859-01’in dünyaya 16 bin ışık yılı, J1931-01’in de 4 bin 100 ışık yılı mesafede olduğu kaydedildi.
Gök Gözü projesi yetkililerinden Pıng Bo, söz konusu dev teleskobun deneme sürecinin 3 ila 5 yıl süreceğini belirterek, Gök Gözü'nün birinci yılında yaptığı iki atarca keşfinin proje açısından heyecan verici olduğunu söyledi.
Yapımına 2011'de başlanan Gök Gözü, bir milyar 200 milyon yuana (yaklaşık 180 milyon dolar) mal olmuş, daha doğru ve sağlıklı radyo sinyali alabilmesi için bulunduğu bölgenin 5 kilometre civarında yaşayan yaklaşık 8 bin kişi başka bölgelere tahliye edilmişti.
Tienyen, Porto Riko'da bulunan 300 metre çapındaki Arecibo'yu geçerek dünyanın en büyük radyo teleskobu oldu. Teleskobun ölçme hızı da Arecibo'dan 10 kat daha fazla.
Keşfedilen atarca yıldızlardan J1859-01 dünyaya 16 bin, J1931-01 4 bin 100 ışık yılı mesafede bulunuyor
Google’ın Accelerated Mobile Pages anlamına gelen servisi AMP isim değişikliğine gidiyor
Ultra hızlı wi-fi için geri sayıma başlandı. Çinli bilim adamları, Wi-Fi'dan 100 kat daha hızlı veri aktarımı yapabilen Li-Fi'yı, kullandıkları duyurdu
Google, yeni akıllı telefon modelleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile yeni ürünlerini tanıttı. Peki Pixel 2'nin özellikleri neler? Pixel 2'nin fiyatı ne kadar?
Bilim adamları, Mars'ın erken oluşum dönemindeki su varlığını metan gazının açığa çıkmasına bağlı dönemsel küresel ısınma etkisiyle açıklayan yeni bir teori ortaya attı
İspanya ve ABD’nin Virginia eyaleti deniz altından veri kablosu ile birbirine bağlandı.
Symbolic Software adlı Fransız araştırma şirketi WhatsApp uygulamasının Çin içerisinde tamamen çalışmaz hale gelmiş durumda olduğunu açıkladı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mars'ta bilim kenti kurma projesinin resmen başladığını duyurdu
Çok boyutlu bir matriksin oluşumu farklı amaçlar için tek bir veri bankasının işlenmesi/işletilmesi elektrik akımın önceden kurgulanmış sayısız kavşaklarından sayısı belli sapaklara yönlendirişten çok daha kolay olacaktır.
Güneş Sistemi'nde Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında daha önce eşine rastlanmamış, birbirlerinin yörüngesinde dönen iki gök cismi keşfedildi
ABD Senatosu Kaspersky'e ait ürünlerin, federal yönetim tarafından kullanılmasını yasakladı
Kanadalı bilimi insanları Güneş sisteminin dışında yer alan Jupiter’in iki katı büyüklüğünde “siyah” bir gezegen keşfettiklerini bildirdi.
"İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi" olarak bilinen Bitcoin'de, dünyanın büyük ekonomilerinin hükümetleri daha fazla regülasyon isterken, Bitcoin destekçileri Bitcoin'in internette özgürce kullanılması gerektiğini savunuyor.
ABD'li teknoloji şirketi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı, yeni akıllı saati Apple Watch 3'ü ve 4K özelliğine sahip yeni Apple TV'yi tanıttı
NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'dan son geçişini yaptı