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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in davetlisi olarak resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da bulunuyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına gelişinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç tarafından resmî törenle karşılandı.

Karşılama töreninde Sırbistan Başbakanı Ana Brnaviç, Sırbistan Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Karşılamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sırbistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik ediyor.



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