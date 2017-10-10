10:08, 10 Ekim 2017 Salı

Atambaev'in darbe korkusu ziyaretleri iptal ettirdi





Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambaev’ın, Pazar günü yapılacak seçim günündeki muhtemel ayaklanmalar nedeniyle Soçi'ye gitmeyeceği açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgız Cumhurbaşkanlığı basın servisi önümüzdeki günlerde bazı siyasilerin ayaklanma davetlerine cevap olarak Almazbek Atambayev’in, Soçi’de yapılacak BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılmayı iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Bazı siyasilerin suç unsurlarının katılımıyla ve yurt dışından mali destek alarak seçim günü kitlesel protestolara davetleri üzerine Devlet Başkanı şahsen ülkede kamu düzeni ve güvenliğini kontrol etmek için bu ziyaretini iptal etmeye karar verdi" denildi. Atambaev Soçi ziyaretini 10-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Onun yerine Başbakan Sapar İsakov BDT zirve toplantısına katılacak.





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