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Hamas'tan, İsrail'e karşı Mescid-i Aksa nöbeti
Hamas'tan, İsrail'e karşı Mescid-i Aksa nöbeti

Hamas, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerine karşı koymak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutma çağrısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas, İsrail'in Kudüs ve El-Halil kentlerindeki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine karşı koymak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutma çağrısında bulundu.

Hamas liderlerinden Eymen Ebu Halil, hareketin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "İbrahim Camisi'nin kapatılması ve ezanın yasaklanması açık bir ihlal, İslami mekanların Yahudileştirilmesi ve Müslümanların bu mekanlardaki haklarının ellerinden alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın her gün yüzlerce Yahudi yerleşimci tarafından basılması ve İbrahim Camisi'nde günlerdir ezan okunmamasına tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Halil, Aksa'yı ve İbrahim Camisi'ni zamansal ve mekansal olarak bölmeye çalışan işgal güçlerinin emrivakilerine karşı koymak için Aksa'ya gitme ve orada nöbet tutma çağrısı yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs dün yaptığı açıklamada, 343 fanatik Yahudi'nin İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Fas (Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini duyurmuştu.



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