10:19, 10 Ekim 2017 Salı

THY'nin Fransa seferlerine grev iptali





Fransa'da sendikalar grev kararı aldı. THY'nin bugün gerçekleştireceği seferler iptal oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'da 9 memur sendikası çalışma yasası reform paketini protesto etmek için bugün ülke çapında greve gidecek. Grev nedeniyle Türk Hava Yollarının bazı seferleri de iptal edildi. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Fransa'da yapılacak genel grev nedeniyle bugün yapılması planlanan; TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir.

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