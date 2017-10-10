10:37, 10 Ekim 2017 Salı

Rusya'daki yabancılara yurt dışında askerlik izni





Putin, yabancıların Rus ordusunun yurt dışındaki operasyonlarına katılmasına izin verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Askeri Hizmet Prosedürü Yönetmeliğinde değişiklik yapan yeni bir kararname imzaladı. Bu belgede, Rusya ordusunda askerlik hizmeti için sözleşme imzalayan yabancılara "uluslararası barış ve güvenliği sağlama amaçlı veya Rusya Federasyonu dışında uluslararası terörist faaliyetlerine karşı koyma operasyonlara katılma izni veriliyor.





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