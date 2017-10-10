Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:35, 10 Ekim 2017 Salı
Asya
10:37, 10 Ekim 2017 Salı

  • Paylaş
Rusya'daki yabancılara yurt dışında askerlik izni
Rusya'daki yabancılara yurt dışında askerlik izni

Putin, yabancıların Rus ordusunun yurt dışındaki operasyonlarına katılmasına izin verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Askeri Hizmet Prosedürü Yönetmeliğinde değişiklik yapan yeni bir kararname imzaladı.

Bu belgede, Rusya ordusunda askerlik hizmeti için sözleşme imzalayan yabancılara "uluslararası barış ve güvenliği sağlama amaçlı veya Rusya Federasyonu dışında uluslararası terörist faaliyetlerine karşı koyma operasyonlara katılma izni veriliyor.



İlgili Konular Rusya Putin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Irak petrol boru hattı çalışmalarına başladı
Irak, petrol boru hattı çalışmalarına başladı

Irak merkezi hükümeti, Erbil'i bypass ederek Türkiye'ye gelen petrol boru hattını onarmaya başladı!
Yunanistan'ın bazı kaçakları Türk sınırına bıraktığı iddiası
Yunanistan'ın bazı kaçakları Türk sınırına bıraktığı iddiası

Yunanistan'da yakalanan 100 kaçak göçmenin, Meriç Nehri üzerinden Türkiye sınırına bırakıldığı iddia edildi
Rus savaş uçağı Suriye'de düştü
Rus savaş uçağı Suriye'de düştü

Rusya'ya ait Su-24 tipi savaş uçağı, Suriye'de kalkış sırasında düştü
Rusya'daki yabancılara yurt dışında askerlik izni
Rusya'daki yabancılara yurt dışında askerlik izni

Putin, yabancıların Rus ordusunun yurt dışındaki operasyonlarına katılmasına izin verdi
THY'nin Fransa seferlerine grev iptali
THY'nin Fransa seferlerine grev iptali

Fransa'da sendikalar grev kararı aldı. THY'nin bugün gerçekleştireceği seferler iptal oldu.
Hamas'tan İsrail'e karşı Mescid-i Aksa nöbeti
Hamas'tan, İsrail'e karşı Mescid-i Aksa nöbeti

Hamas, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerine karşı koymak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutma çağrısında bulundu.
Atambaev'in darbe korkusu ziyaretleri iptal ettirdi
Atambaev'in darbe korkusu ziyaretleri iptal ettirdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambaev’ın, Pazar günü yapılacak seçim günündeki muhtemel ayaklanmalar nedeniyle Soçi'ye gitmeyeceği açıklandı.
Kolombiya'da FARC'ın partisi kayıt yaptırdı
Kolombiya'da FARC'ın partisi kayıt yaptırdı

FARC'ın yöneticisi Marquez, "(Ulusal Seçim Konseyine yapılan kayıtla birlikte) Kolombiya'yı yarım yüzyıldan daha uzun süredir yaralayan silahlı çatışma bu dakikadan sonra tarih olmuştur" dedi
Kaliforniya'da yangın nedeniyle acil durum
Kaliforniya'da yangın nedeniyle acil durum

Kaliforniya'nın kuzeyinde çıkan ve binden fazla evin tahrip olmasına ve birçok bölgede halkın tahliye edilmesine neden olan yangınlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi
Macron Suriye Lübnan Ürdün ve Türkiye'deki sığınmacı konusu çok kritik
Macron: Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki sığınmacı konusu çok kritik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusu son derece kritik" dedi.
quot NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı quot
"NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı"

Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski, "NATO 360 dereceyi kapsayan bir tutum benimsemeli. NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı" dedi
Mısır'da 'DGM'ler geri döndü
Mısır'da 'DGM'ler geri döndü

Mısır'da Hüsnü Mübarek döneminin kapanmasını sağlayan 25 Ocak devriminin ardından 2012 yılında kaldırılan "olağanüstü devlet güvenlik mahkemeleri"nin yeniden göreve başladığı bildirildi
Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet gözaltına alındı
Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet gözaltına alındı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı
Katalonya'da 'tek taraflı bağımsızlık' ilanı beklentisi
Katalonya'da 'tek taraflı bağımsızlık' ilanı beklentisi

Katalonya yerel parlamentosunun yarın 'tek taraflı bağımsızlık' ilan etmesi bekleniyor. İspanya hükümeti, 'sembolik' veya 'gerçek' her türlü bağımsızlık ilanının 'cevapsız kalmayacağını' açıkladı.
Bulgaristan da nargileye sınırlama
Bulgaristan’da nargileye sınırlama

Bulgaristan Sağlık Bakanı Petrov, okulların yakınlarında nargile hizmeti sunan yerlerin, gençleri kötü alışkanlıklara sürüklediğini belirterek “Reşit olmayan gençlerin arasında gittikçe yaygınlaşan nargile kullanımını sınırlandıracağız” dedi
Karadavi'nin hapishanedeki kızının sağlık durumu ciddi
Karadavi'nin hapishanedeki kızının sağlık durumu ciddi

Mısır'da üç aydan uzun süredir gözaltında tutulan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi'nin sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi

Haberler

Rus lider Putin, Hariri ile görüştü
Rus lider Putin Hariri ile görüştü

Bu yılki BM toplantısında Putin yok
Bu yılki BM toplantısında Putin yok

Rusya, İsrail ve Vatikan Soçi'de buluşacak
Rusya İsrail ve Vatikan Soçi'de buluşacak

Rusya, Sovyetler döneminden kalma borcu kapattı
Rusya Sovyetler döneminden kalma borcu kapattı

Putin’in olası halefleri açıklandı
Putin in olası halefleri açıklandı

Trump'tan Putin ile gizli görüşme yaptığı iddiasına yalanlama
Trump'tan Putin ile gizli görüşme yaptığı iddiasına yalanlama

Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman ile Katar'ı görüştü
Putin Suudi Arabistan Kralı Selman ile Katar'ı görüştü

Putin'in danışmanından özelleştirme çağrısı
Putin'in danışmanından özelleştirme çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 